Petrol fiyatlarında son durum ne?

Cuma günü 66,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,77 dolardan tamamladı.

Haberin Devamı

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 65,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,39 dolardan işlem gördü.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik yapılan görüşmenin ardından verilen olumlu sinyaller, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Trump, görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti. Putin ise Trump ile vardıkları anlayışın hedefe ulaşma ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umduğunu söyledi.

Trump bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberin Devamı

Analistler, piyasalarda söz konusu görüşmelerden sonuç alınamayabileceğine dair beklentilerin hakim olduğunu ifade ederken, sonuç alınması durumunda ise piyasalara daha fazla Rus petrolü tedarikinin fiyatları aşağı yönlü baskılayabileceğini tahmin ediyor.

Rus petrolünün başlıca ithalatçılarını hedef alan ikincil yaptırımlara yönelik ise Trump'ın, özellikle Çin'e yönelik, henüz adım atmayı planlamadığı belirtiliyor.

Yatırımcılar ayrıca, 21 Ağustos'ta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyalleri takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 72,17 doların direnç, 64,37 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.