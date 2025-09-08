Petrol fiyatlarında son durum ne?

Brent petrolün cuma günü 66,86 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 65,45 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.37 itibarıyla fiyat yüzde 1,7 artarak 66,57 dolara çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,77 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası oluşan yaptırım endişeleri ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun sınırlı üretim artışı kararı etkili oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 800'den fazla insansız hava aracı (İHA), 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, İHA'ların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ancak 54 İHA ile 9 füzenin kentteki hedeflere isabet ettiğini açıkladı. Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısında, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını vurduğu kaydedildi.

Dün Beyaz Saray'dan New York'a hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda ikinci aşamaya geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa da cuma günü Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili çalışmalara hız verdiklerini, bu kapsamda ABD'ye heyet göndereceklerini duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en büyük hava saldırısı yeni yaptırım endişeleri ve arzın daralacağı beklentilerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke dün petrol üretimini ekim ayında günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın üretim artışı kararı beklentilerin altında kalırken fiyatlar, piyasalarda bu sınırlı üretim artışı kararına ilişkin oluşan rahatlamayla desteklendi.

Grup daha önce, eylül ayı için 547 bin varil, ağustos ayı için ise 548 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 70,07 doların direnç, 63,43 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.