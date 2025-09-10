Petrol fiyatlarında son durum ne?

Brent petrolün dün 67,19 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 66,38 dolar seviyesinde tamamladı.

Söz konusu fiyat, bugün saat 09.43 itibarıyla yüzde 0,7 artarak 66,85 dolara çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,95 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının bölgedeki gerilimi artıracağı ve arzda kesintiye yol açabileceği endişesi etkili oldu.

İsrail, Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti. Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguluyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırı kararının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğunu, saldırıyı durdurmak için "yeterince zamanlarının olmadığını" savundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, pazar günü yaptığı toplantıda, petrol üretimini ekimde günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın sınırlı üretim artışı kararı, piyasalardaki arz fazlası endişelerini azaltarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Grup daha önce eylül ayı için 547 bin varil, ağustos ayı için ise 548 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak bu yıl için fiyat tahminini yukarı yönlü revize ederken gelecek yıla ilişkin öngörüsünü değiştirmedi.

EIA'nin "Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, son aylarda küresel petrol stokları artmasına rağmen fiyatlarda belirgin bir düşüş olmadı. Fazla üretimin bir kısmı Çin gibi ülkelerin stratejik rezervlerine veya iç tüketim stoklarına yöneldi.

Yakın zamanda mevsimsel ortalamanın üzerine çıkan OECD stoklarının ise yaz aylarındaki yüksek talebin ardından 2026 sonuna kadar beş yıllık ortalamanın üst bandına ulaşması bekleniyor.

Rapora göre, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 67,80 dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu rakam, önceki raporda 67,22 dolar olarak tahmin edilmişti.

Brent petrolde teknik olarak 68,73 doların direnç, 65,07 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.