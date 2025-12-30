Petrol fiyatlarında son durum ne?

Dün 61,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,23 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 61,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,89 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırmakla suçlamasının ardından iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin riske girebileceğine yönelik endişelerin artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla ilişkin faiz indirimi beklentilerinin gücünü korumasıyla yükseldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek, "Rusya'nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in resmi konutuna yönelik İHA saldırısı iddialarını reddetti.

Rusya'nın misilleme sinyali vermesi ve müzakerelere ilişkin belirsizliğin artması, Rusya-Ukrayna hattında arz endişelerini tırmandırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Öte yandan, piyasalar Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına odaklandı.

Banka, yıl genelinde toplam 75 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığına çekerken, eylül, ekim ve aralık aylarında 25'er baz puanlık indirimlerle yılı tamamladı.

Fed'in mart ve temmuz aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimine daha gideceği öngörülürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin sona ermesiyle yerine atanacak yeni isim ve izlenecek para politikasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor. ​​​​​​​

Faiz indirimi beklentilerinin güçlü kalması petrol fiyatlarını desteklerken, Fed'in bağımsızlığına yönelik artan siyasi baskı algısı piyasalarda temkinli duruşu güçlendirerek fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,50 dolar direnç, 52,50 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.