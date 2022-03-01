Petrol fiyatlarında yaptırım etkisi

ICE'de brent petrolün varil fiyatı 3,34 dolar artışla 101,22 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 2,66 cent artışla 98,38 dolar seviyesinde.

Analistler ABD ve müttefiklerinin petrol arzını artırmak için stratejik rezervlerinden koordineli şekilde petrol satışını değerlendirdikleri haberlerinin fiyatların güçlü şekilde yükselmesini engellediğini belirtiyor. ABD ve müttefiklerinin 60-70 milyon varil kadar petrol satması bekleniyor.