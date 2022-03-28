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Petrol fiyatlarında son durum ne?

Uygulanan sıkı COVID-19 tedbirlerinin Çin ekonomisinde ciddi bir yavaşlamaya yol açacağı değerlendirmelerinin küresel petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri petrol fiyatlarının geri çekilmesinde etkili oluyor.

28.03.2022 - 10:28 |
Petrol fiyatlarında son durum ne?

Bu sabah ICE'de mayıs vadeli brent petrolün varil fiyatı 116 dolar seviyesine kadar indi. Şu sıralarda yüzde 3,51 düşüşle 116,41 dolardan işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de cuma gününe göre yüzde 3,,81 düşüşle 109,56 dolar/varil seviyesinde.

Analistler talepte artışa yönelik endişeler fiyatları aşağı çekse de OPEC+'ın üretimi günlük 400 bin varilden daha fazla artırması yönündeki çağrılara yanıt vermediği, küresel petrol stoklarının 2014 yılından bu yana görülen en düşük seviyelerde olduğu ortamda petrol fiyatlarının 100 dolar/varil seviyesinin üzerinde kalmaya devam edeceğini savunuyor.

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