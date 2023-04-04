'Petrol için 100 dolar senaryosu var'
Citigroup'un Emtia Araştırma Bölümü Küresel Başkanı Edward Morse petrol fiyatı için 100 dolar/varil senaryosu olduğunu belirtti.
04.04.2023 - 09:40 |
Edward Morse petrol fiyatının 100 dolar/varile ulaşabilmesi için piyasada arz konusunda çok daha fazla belirsizlik görülmesine ihtiyaç olduğunu savundu.
Morse, "100 dolar/varil petrol fiyatı için bir senaryo var. Ancak henüz senaryoya yakın bir yerde olduğumuzu düşünmüyorum" diye konuştu.
Petrol fiyatının 100 dolar/varil seviyesine ulaşmasından önce "ciddi şekilde daha fazla" petrolün piyasa dışına çıkması gerektiğini savunan Morse, arzda aksamanın, bozulmanın daha fazla belirsizlikle birlikte gerçekleşmesi gerektiğini savundu.
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