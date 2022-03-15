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Petrol iki haftanın dibinde

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin devam etmesi ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in COVID-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri petrol fiyatlarını iki haftanın en düşük seviyesine indirdi.

15.03.2022 - 09:55 |
Petrol iki haftanın dibinde

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 1 Mart'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inerek 96,61 doları gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 5,90 düşüşle 97,12 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Ancak analistler petrol fiyatlarındaki gerilemeye temkinli yaklaşıyor. Bir ateşkes ilan edilse bile Batı'nın Rusya'dan enerji ve petrol ithalatını sınırlayacak tedbirler almaya devam etme eğiliminde olduğuna dikkat çeken analistler, Rus petrolünün piyasaya erişiminin azaltılmasını ikame edecek bir arz gündeme gelmediği sürece fiyatların yüksek kalacağını vurguluyor.

ICE'de brent petrol de düne göre yüzde 5,84 düşüşle 101,06 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

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