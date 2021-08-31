Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrol ithalatı 10 ayın zirvesinde
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol ithalatı 10 ayın zirvesinde

Petrol ithalatı 10 ayın zirvesinde

Türkiye'nin ham petrol ithalat miktarı son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

31.08.2021 - 11:37 | | Foreks
Petrol ithalatı 10 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ham petrol ithalatı temmuz ayında 2 milyon 637 bin 725 ton oldu. Böylece 2020 yılı eylül ayında 3 milyon 411 bin 533 ton olan ithalat miktarından sonra en yüksek rakama ulaşıldı.

İthalat geçen yıl aynı ayda 3 milyon 98 bin 629 ton, bir önceki ay 2 milyon 855 bin 62 ton seviyesinde bulunuyordu. Yılın ilk 7 ayında ithalat 16 milyon 865 bin 427 ton oldu.

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Sezon başladı! 50 milyon doların üzerinde ihracat

    Sezon başladı! 50 milyon doların üzerinde ihracat

    ABD Başkanı Biden'dan son dakika Afganistan açıklaması

    ABD Başkanı Biden'dan son dakika Afganistan açıklaması

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

    Suudi Arabistan'dan flaş karar! Yasaklandı

    Suudi Arabistan'dan flaş karar! Yasaklandı

    Hazırlıklar tamamlandı, geri sayım başladı!

    Hazırlıklar tamamlandı, geri sayım başladı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sezon başladı! 50 milyon doların üzerinde ihracat

    Sezon başladı! 50 milyon doların üzerinde ihracat

    Sıradaki Haber
    Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

    Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

    Sıradaki Haber
    ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ABD-Taliban ilişkisi nasıl olacak?

    ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ABD-Taliban ilişkisi nasıl olacak?

    Sıradaki Haber
    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

    Sıradaki Haber