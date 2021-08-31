Petrol ithalatı 10 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ham petrol ithalatı temmuz ayında 2 milyon 637 bin 725 ton oldu. Böylece 2020 yılı eylül ayında 3 milyon 411 bin 533 ton olan ithalat miktarından sonra en yüksek rakama ulaşıldı.

İthalat geçen yıl aynı ayda 3 milyon 98 bin 629 ton, bir önceki ay 2 milyon 855 bin 62 ton seviyesinde bulunuyordu. Yılın ilk 7 ayında ithalat 16 milyon 865 bin 427 ton oldu.