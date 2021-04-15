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Petrol kaç dolar oldu?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,63 dolardan işlem görüyor.

15.04.2021 - 09:52 | | AA
Petrol kaç dolar oldu?

Dün 66,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 66,63 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüş etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 5 milyon 900 bin varil (yüzde 1,2) azalarak 492 milyon 400 bin milyon varile geriledi. Veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin artışa geçtiği şeklinde yorumlandı.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) küresel petrol talebi tahminini yükseltmesinin ardından, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da dün yayımlanan mart ayına ilişkin petrol piyasası raporunda 2021 petrol talebi öngörüsünü yukarı yönlü revize etti.

ABD'de hızla devam eden aşılama çalışmaları ve ülkedeki geniş kapsamlı teşvik paketlerinin yanı sıra Çin'in ekonomik verilerindeki iyileşmenin talep öngörüsündeki pozitif revizyonun ana sebepleri olarak gösteren IEA, küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,7 milyon varil artışla 96 milyon 700 bin varil seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,53 ile 66,67 dolar aralığının direnç, 66,19 ile 65,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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