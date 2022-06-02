Petrol kaç dolar oldu?

Suudi Arabistan ve BAE'nin üretimi artırma planlarını bugün yapılacak OPEC+ toplantısında ortaya koyacakları, OPEC+'ın eylül ayı için öngörülen üretim artışını temmuz veya ağustos aylarına çekmeyi değerlendireceği haberleri brent petrolde fiyatın 3 dolardan fazla düşmesine yol açtı.

Analistler "Suudi Arabistan ve BAE petrol fiyatlarındaki yukarı hareketi yatıştırmak için üretimi artırmaya hazırlanıyor gibi. Suudi Arabistan ile BAE'nin arka planda ABD ile bir anlaşmaya varmış olma olasılığı bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

ICE'de brent petrol 112,80 dolar/varil seviyesine kadar düştükten sonra düne göre 2,3 dolar kayıpla 113,99 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.