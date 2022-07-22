Petrol kaç dolar oldu?

Dün bir ara 5 dolar gerileyen brent petrol jeopolitik cephedeki belirsizliğin ve petrol arzında yapısal açığın devam ettiği değerlendirmelerinin etkisi ile toparlandı. Brent petrol bu sabah 105,60 dolar/varil seviyesine kadar yükseldi.

ICE'de brent petrol bu sabah düne göre 94 cent artışla 104,81 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda olduğunu, bu toplantıdan çıkacak faiz artırımının büyüklüğünün ve verilecek mesajların petrol fiyatlarına yön vereceğini vurguluyor.

Teknik göstergelere göre brent petrolde direnç 105,68 dolar, buranın aşılabilmesi halinde 107,50 dolara doğru bir hareket bekleniyor. Direncin kırılamaması halinde ise 101,50 dolar seviyesi hedefte olacak.