CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol ne kadar oldu?
11.11.2020 - 09:46 | | AA

Petrol ne kadar oldu?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,04 dolardan işlem görüyor.

Petrol ne kadar oldu?
ABONE OL

Dün 44,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 44,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,81 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıda yaşanan olumlu gelişmeler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta 5,1 milyon varillik düşüş gerçekleştiği tahmini de küresel piyasada stok fazlası endişelerini azaltarak fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Öte yandan, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde artan tedbirler ve ABD'de yükselmeye devam eden vaka sayıları, piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 51,4 milyonu aşarken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 10,2 milyon geçti.

Brent petrolde teknik olarak 44,10 ile 44,36 dolar aralığının direnç, 43,84 ile 43,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arzu Demirel Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ünlü televizyoncu Arzu Demirel Birinci'nin kitapları neler , nereli?

Arzu Demirel Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ünlü televizyoncu Arzu Demirel Birinci'nin kitapları neler , nereli?

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Tuğba, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü!

Tuğba, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü!

Sıradaki Haber