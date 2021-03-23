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Petrol ne kadar oldu?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,02 dolardan işlem görüyor.

23.03.2021 - 09:47 | | AA
Petrol ne kadar oldu?

Dün 65,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 64,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,99 dolardan alıcı buldu.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve üçüncü dalga endişeleri ile beklenenden çok daha yavaş ilerleyen aşılama çalışmaları talepteki toparlanmaya ilişkin belirsizlikleri artırarak petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili olmaya devam ediyor.

Daha önce Fransa, İtalya ve Polonya gibi ülkelerin salgınla mücadele kapsamında önlemlerini sıkılaştırıldığı Avrupa'da, bölgenin en büyük petrol tüketicisi Almanya da dün 28 Mart'a kadar geçerli olan mevcut tedbirlerin sıkılaştırılarak 18 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise dünkü açıklamasında, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin ilk çeyrekte keskin şekilde daralabileceğini bildirdi.

"Worldometers" internet sitesine göre, Avrupa'da günlük vaka sayılarının en fazla arttığı ülkeler arasında Fransa, Polonya, İtalya, Macaristan ve Almanya bulunuyor. 

Brent petrolde teknik olarak 64,29 ile 64,83 dolar aralığının direnç, 63,75 ile 63,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

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