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Petrol ne kadar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,08 dolardan işlem görüyor.

19.05.2021 - 10:14 | | AA
Petrol ne kadar oldu?

Dün 70,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 68,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının dün yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasında, ABD ve Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanmasının petrol talebinin toparlanacağına ilişkin beklentileri güçlendirmesi etkili oldu.

Söz konusu yerlerde salgınla mücadele tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından yurt içi turizm ve hareketlilikte artış yaşanması bekleniyor.

Kısa vadede salgınla mücadele tedbirlerinin gevşetilmesi fiyatların yukarı yönlü seyrine destek olurken Asya'da dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan başta olmak üzere salgın vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlamaların petrol talebine olumsuz etki yapması beklentisi, fiyatların seyrini aşağı yönde baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,85 ila 68,98 dolar aralığının direnç; 67,85 ila 67,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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