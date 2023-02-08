Petrol piyasası ABD stok verilerini bekliyor

API tarafından açıklanan stok verilerinin ham petrol stoklarının artış beklentilerine karşın düşüş gösterdiğine işaret etmesi sonrası analistler dikkatlerini ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi'nin açıklayacağı stok verilerine yöneltti.

Şu sıralarda ICE'de brent petrolün varil fiyatı 6 cent artışla 83,75 dolar seviyesinde. NYMEX'de de Batı Teksas petrolü 20 cent artışla 77,34 dolardan işlem görüyor.

API verilerine göre geçtiğimiz hafta 2,5 milyon varil artması beklenen ham petrol stokları 2,2 milyon varil azaldı. Buna karşın benzin stokları 5,3 milyon varil ve damıtılmış ürün stokları 1,1 milyon varil yükseldi.

Dün 82,98 dolar seviyesini aşan brent petrol için bugün direnç 84,20 dolarda. Buranın ayılması halinde 86 dolar yeni hedef haline gelebilir. Destekler ise 83 ve 81,70 dolar seviyeleri olarak öne çıkıyor.