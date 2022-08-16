Petrol piyasasında resesyon endişesi

Çin ekonomisinde büyümenin yavaşlaması ve Avrupa'daki enerji tedarik sıkıntılarının ortaya çıkardığı küresel resesyon endişeleri petrol fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor.

Küresel bir resesyonun petrol talebini vuracağı beklentileri ile ICE'de ekim vadeli brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 civarında düştü ve bugün de yüzde 0,91 gerileyerek 94,23 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de eylül vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre yüzde 0,64 gerileyerek 88,84 dolar/varil seviyesine indi.

Analistler ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin ABD'nin kayaç petrolü üretiminin eylül ayında 9 milyon 49 bin varil/gün ile 2020 yılı Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkacağı beklentisinin de petrol fiyatlarında aşağı harekete destek verdiğini belirtiyor.

Brent petrol için bugün ilk destek olarak 93,11 dolar seviyesini gösteren analistler, buranın kırılması halinde 90,25 dolara kadar bir geri çekilme olabileceğine işaret ediyor.