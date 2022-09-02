Petrol piyasasında son durum ne?

OPEC+'ın pazartesi günü yapacağı toplantıda eylül ayı sonrası için üretim kısıntısı kararı alınıp alınmayacağının belirsizliği petrol fiyatlarına destek veriyor. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) agresif faiz artırımlarının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini negatif etkileyeceği endişeleri yukarı hareketleri sınırlamaya devam ediyor.

ING analistleri OPEC+'ın üretim miktarını sabit bırakmasını bekliyor.

ICE'de brent petrol bu sabah 94,29 dolar/varile kadar toparlandıktan sonra düne göre 1,32 dolar artışla 93,68 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol için bugün ilk direnç 94,80 dolar seviyesinde. Aşağı hareketlerde destekler ise 93,40 ve 91,50 dolar seviyelerinde bulunuyor.