Petrol şirketleri Venezuela'ya gidiyor

Arjantin'in "Radiofonica" isimli radyosuna konuşan Maduro, ABD tarafından ülkesine yönelik uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımların bir miktar gevşetildiğini ve bunun anlamlı olduğunu belirtti.

ABD'nin hafif ama önemli adımlar attığını belirten Maduro, "(ABD) Chevron'a, (İtalyan) Eni'ye ve (İspanyol) Repsol'a Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermesi, küçük ama önemli adımlardır." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin iktidar ile muhalefet arasında 2021 yılı Ekim ayında kesilen diyalog müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik için bu adımları attığı değerlendiriliyor.