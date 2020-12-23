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23.12.2020 - 09:10 | | DHA

'Petrol talebi 2022 başında toparlanır'

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Gazprom Neft CEO'su Alexander Dyukov, küresel petrol talebinin, piyasaların Covid-19 pandemisinden etkilenmeden önceki düzeylerine, en geç 2022 yılının başlarında döneceğini öngördü.

'Petrol talebi 2022 başında toparlanır'
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Dyukov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun kararları çerçevesinde yapılacak üretim artışını sağlamak amacıyla, Sibirya'da yedekte bekletilen petrol kuyularının aktive edileceğini de ekledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ise hafta başında yaptığı açıklamada, küresel düzeyde petrol üretiminin, pandemi öncesi düzeylerinin günde ortalama 6 ile 7 milyon varil kadar gerisinde kaldığına işaret ederek, petrol talebinde toparlanmanın üç yılı bulacağını vurguladı.

Koronivirüste mutasyonun ortaya çıkmasının etkisiyle Birleşik Krallık uçuşlarını durdurduğuna işaret eden Novak, bu gelişmenin de petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret etti.

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