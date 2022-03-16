Petrol talebi için büyüme tahmini düşürüldü

Bu yıl küresel petrol talebinin geçen ay yayınlanan raporda öngörülen rakamın 1 milyon varil/gün altında olabileceğini belirten IEA, küresel petrol talebi büyüme tahminini de 950 bin varil/gün azaltarak 2,1 milyon varil/güne indirdi. 2022'de günlük ortalama petrol talebinin 99,7 milyon varil/gün olacağını öngördü.

IEA, 2022 yılı ikinci çeyrek ile dördüncü çeyrek arasındaki petrol talebine ilişkin tahminini de 1,3 milyon varil/gün aşağı çekti.

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların nisan ayından itibaren Rusya'nın petrol arzında 3 milyon varil/gün düşüşe yol açabileceğini belirten IEA, küresel petrol arzı için 2022 yılı tahminini 2 milyon varil/gün azaltarak 99,5 milyon varil/güne düşürdü.