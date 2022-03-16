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Petrol talebi için büyüme tahmini düşürüldü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Ukrayna savaşının ve Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımların bu yıl küresel ekonomik büyümeyi vuracağını öngörerek küresel petrol talebi için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

16.03.2022 - 12:39 |
Petrol talebi için büyüme tahmini düşürüldü

Bu yıl küresel petrol talebinin geçen ay yayınlanan raporda öngörülen rakamın 1 milyon varil/gün altında olabileceğini belirten IEA, küresel petrol talebi büyüme tahminini de 950 bin varil/gün azaltarak 2,1 milyon varil/güne indirdi. 2022'de günlük ortalama petrol talebinin 99,7 milyon varil/gün olacağını öngördü.

IEA, 2022 yılı ikinci çeyrek ile dördüncü çeyrek arasındaki petrol talebine ilişkin tahminini de 1,3 milyon varil/gün aşağı çekti.

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların nisan ayından itibaren Rusya'nın petrol arzında 3 milyon varil/gün düşüşe yol açabileceğini belirten IEA, küresel petrol arzı için 2022 yılı tahminini 2 milyon varil/gün azaltarak 99,5 milyon varil/güne düşürdü.

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