Petrol talebinde büyüme tahmini yükseltildi

IEA enerji üretiminde doğal gazdan petrole geçişlerin de etkisiyle küresel petrol talebinin artmakta olduğunu işaret ederek 2022 yılı için küresel petrol talebi büyüme beklentisini yükseltti.

IEA bugün yayınladığı Ağustos 2022 Petrol Piyasası Raporu'nda 2022 yılı küresel petrol talebi büyüme tahminini 380 bin varil/gün artırarak 2,1 milyon varil/güne çıkardı.

Ancak enerji üretiminde petrol kullanımının artmasının diğer sektörlerde petrol talebindeki zayıflığı maskelediğini savunan IEA, 2022 yılı ilk çeyrekte 5,1 milyon varil/gün olan küresel petrol talebi artışının dördüncü çeyrekte 100 bin varil/günün altına ineceğini belirtti.

IEA küresel petrol talebinin 2022 yılında 99,7 milyon varil/gün ve 2023 yılında 101,8 milyon varil/gün olacağını öngördü.

Küresel petrol arzının temmuz ayında pandemi öncesindeki 100,5 milyon varil/güne ulaştığını belirten IEA, OPEC+'ın üretiminin 530 bin varil/gün, OPEC+ dışı üretimin de 870 bin varil/gün yükseldiğine dikkat çekti. IEA küresel petrol arzının yıl sonuna kadar 1 milyon varil/gün daha yükseleceğini tahmin etti.

Rusya'nın petrol üretimi için tahminini yükselten IEA, Kuzey Amerika için üretim beklentilerini ise aşağı çekti.

Rusya'nın yılbaşında 8 milyon varil/gün olan petrol ihracatının temmuz ayında 7,4 milyon varil/güne gerilediğini belirten IEA, temmuz ayında ihracatın bir önceki aya göre sadece 115 bin varil/gün azaldığına dikkat çekti. Rusya'nın ABD, İngiltere, Avrupa Birliği (AB), Japonya ve Güney Kore'ye ihracatının Ukrayna'daki savaşın başından bu yana yaklaşık 2,2 milyon varil/gün azaldığını aktaran IEA, Rusya'nın bu ihracatın üçte ikisini başka piyasalara yönlendirdiğini vurguladı.

Rusya'nın haziran ayında 21 milyar dolar olan petrol ihracat geliri hem azalan hacmin hem de düşen fiyatların etkisiyle temmuz ayında 19 milyar dolara geriledi.