CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Petrol talebinde toparlanma üç yıl sürebilir'
21.12.2020 - 15:49 | | DHA

'Petrol talebinde toparlanma üç yıl sürebilir'

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, küresel düzeyde petrol üretiminin pandemi öncesi düzeylerinin günde ortalama 6 ile 7 milyon varil kadar gerisinde kaldığına işaret ederek, petrol talebinde toparlanmanın üç yılı bulacağını vurguladı.

'Petrol talebinde toparlanma üç yıl sürebilir'
ABONE OL

Koronavirüste mutasyonun ortaya çıkmasının etkisiyle Birleşik Krallık uçuşlarını durdurduğuna işaret eden Novak, bu gelişmenin de petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret etti.

Novak, buna karşın Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın petrol talebi üzerindeki etkisinin ilk dalgaya göre daha yumuşak olduğuna dikkat çekti.

Açıklamasında petrol üreticisi ülkeleri üretimdeki çok hızlı bir artışın "bolluğa" yol açabileceği uyarısı yapan Novak, üretimin yalnızca talebin gerektirmesi durumunda artırılması gerektiğinin altını çizdi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Aralık vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? İşte, korona son durum...

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Aralık vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? İşte, korona son durum...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sıradaki Haber