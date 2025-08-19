Petrol ve doğal gaz üretimi belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, petrol ve doğal gazda yerli üretim hız kesmeden sürüyor.

Haberin Devamı

Bu kapsamda, temmuzda Türkiye genelindeki sahalarda toplam petrol üretimi 4 milyon varil oldu. Aynı dönemde aylık doğal gaz üretimi ise toplam 288 milyon metreküp olarak gerçekleşirken, petrol eşdeğeri olarak aylık toplam petrol ve doğal gaz üretimi ise 5,7 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" HEDEFİ İLE HAREKET EDİLİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminde yurt içi ve dışındaki çalışmaları hızlandıracaklarını bildirdi.

"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle hareket ettiklerini belirten Bayraktar, yurt içi ve yurt dışı operasyonlar sayesinde Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 15'ini, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 16'sını kendisinin karşıladığını ifade etti.

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Gabar ve Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içindeki mevcut petrol ve doğal gaz petrol üretimini çok daha yukarılara taşıyacaklarının altını çizen Bayraktar, "Yurt dışındaki petrol ve doğal gaz üretimi de önemli bir boyuta ulaştı. Yurt dışında aylık 339 milyon metreküp doğal gaz, 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, bu hedef doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.