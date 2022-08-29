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'Petrol ve gaz kullanımı devam etmeli'

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Norveç’te düzenlenen bir konferansta “Medeniyeti sürdürmek için petrol ve doğal gaz kullanılmaya devam edilmeli” dedi.

29.08.2022 - 13:41 | | İHA
'Petrol ve gaz kullanımı devam etmeli'

Elon Musk, Norveç’in Stavanger kentinde düzenlenen bir enerji konferansına katıldı. Musk yaptığı konuşmada “Kısa vadede petrol ve doğal gaz kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde medeniyet çökecektir” dedi.

Musk konuşmasının devamında “Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri sürdürülebilir enerjiye ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiştir. Bunun gerçekleşmesi 10 yıldan fazla sürebilir” ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca konuşmasında Kuzey Denizi'nde açık deniz rüzgar enerjisi üretiminin sabit pil paketleri ile birlikte önemli bir enerji kaynağı olabileceğini belirterek “Kış mevsiminde sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlayabilir" dedi.

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