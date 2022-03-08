Petrolde 'ambargo' endişesi sürüyor

ABD'nin Avrupalı müttefikleri olmadan da Rusya'dan petrol ithalatına ambargo getirebileceği haberleri petrol fiyatında yukarı yönlü hareketin devam etmesine yol açıyor.

OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo'nun Rusya'nın 7 milyon varil/günlük arzının piyasadan çekilmesine yol açacak adımlar atılması halinde arz açığını kapatacak bir kapasitenin bulunmadığı uyarısını yapması da fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Şu sıralarda ICE'de mayıs vadeli brent petrol yüzde 3,85 artışla 127,94 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de yüzde 3,01 artışla 122,95 dolar/varil seviyesinde.