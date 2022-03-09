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Petrolde arz endişeleri fiyatlara yön veriyor

ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamasının, İngiltere'nin de Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar kademeli olarak azaltma kararı almasının küresel petrol arzı konusunda yarattığı endişeler fiyatlara yön vermeye devam ediyor.

09.03.2022 - 10:01 |
Petrolde arz endişeleri fiyatlara yön veriyor

Rusya'dan petrol ve gaz ithalat yasağına ABD'nin Avrupalı müttefikleri ve Japonya'nın şu an için destek vermemeleri fiyatlarda çok hızlı bir yükselişin önüne geçse de ICE'de brent petrol 130 dolar/varil seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Rusya küresel piyasalara günde 7 milyon varil petrol ihraç ediyor ve bu petrolün piyasaya gelmemesi halinde oluşacak arz açığını kapatacak bir kapasite bulunmuyor.

ABD piyasalara petrol arzının artırılması için stratejik rezervlerinden daha fazla petrol satmayı değerlendirmekle birlikte Venezuela ve İran petrollerinin piyasaya dönmeleri için yaptırımları kaldırma, gevşetme seçeneklerini de değerlendirmeye devam ediyor.

ICE'de mayıs vadeli brent petrol şu sıralarda düne göre 2,60 dolar artışla 130,58 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü 2,1 dolar yükselişle 125,80 dolar/varil seviyesinde.

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