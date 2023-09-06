Petrolde 'arz kesintisi' etkisi

Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü yaptıkları arz kısıntılarını yıl sonuna kadar uzatacaklarını açıklamalarının ardından petrol fiyatları kasım ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.



NYMEX'de Batı Teksas petrolü dün yüzde 1,3 artışla 87 dolar/varil civarında işlem gördü.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı 91,109 dolara kadar yükseldi ve ilk kez 90 doların üzerinde kapandı.

Brent petrol bu sabah düne göre 1 cent artışla 90,05 dolardan işlem görüyor.