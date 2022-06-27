Petrolde gözler G7 zirvesinde

G7 üyelerinin Rusya'ya karşı açıklayacakları tedbirlerin piyasada daha fazla arzı sıkışıklığına yol açıp açmayacağı petrol fiyatlarına yön verecek.

ICE'de brent petrol şu sıralarda cuma gününe göre 10 cent artışla 113,22 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 1 cent artışla 107,63 dolar/varilden işlem görüyor.

Analistler 100 dolar/varil seviyesinin güçlü bir destek olduğunu ve yaşanacak bir geri çekilmede buranın kırılmasını beklemediklerini ifade ederken, G7'nin kararlarının arzı sıkılaştırıcı yönde olması halinde yukarı hareketin devam edeceğini öngörüyor.