Petrolde Rusya-Ukrayna krizi etkisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı telefon görüşmesi de piyasanın odak noktasında yer alıyor. Bu görüşmeden sonra verilecek mesajlarda, Çin'in olası bir ABD yaptırımlarının hedefi haline gelmesine yol açabilecek gelişmelerin olup olmayacağı piyasalara yön verecek.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda düne göre 2,32 dolar artışla 108,96 dolar seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 2,48 dolar yükselişle 105,47 dolar/varilden işlem görüyor.

Analistler Ukrayna krizinin neden olduğu pek çok belirsizliğin devam ettiği ortamda petrol fiyatlarında yüksek oynaklığın süreceğini savunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmeye hazırlandığı haberine de dikkat çeken analistler, Rus petrolünün arzında yaşanacak düşüşün telafi edilmesi için adım atılıp atılmayacağının izleneceğini belirtiyor.