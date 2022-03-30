Petrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatlarının yükselmesinde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından derlenen verilerin ABD ham petrol stoklarında düşüşün devam ettiğine işaret etmesi de etkili oldu.

ICE'de mayıs vadeli brent petrolün varil fiyatı bu sabah 112,78 dolar seviyesine kadar çıktı ve şu sıralarda 73 cent artışla 110,96 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün bir ara 100 dolar/varil seviyesinin altını gören Batı Teksas petrolü ise şu sıralarda düne göre 73 cent artışla 104,97 dolar/varil seviyesinde.