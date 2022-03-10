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'Petrolde sorunlar çözülecek'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak "Petrol ve petrol ürünleri satışında sorunlar çözülecek" dedi.

10.03.2022 - 11:04 |
'Petrolde sorunlar çözülecek'

Aleksander Novak, Rus şirketlerinin ham petrol ve petrol ürünleri satışında nisan kontratları için finansman temininde zorluklar yaşadıklarını, ancak bu sorunların çözüleceğini söyledi.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol ve diğer enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayan yasa tasarısına onay verdi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladığını duyurmuştu.

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