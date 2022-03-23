Petrolde 'yaptırım' tedirginliği

Geçtiğimiz gün aşağı yönlü bir seyir izleyen petrol fiyatı, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamanın etkisiyle yükseldi. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa’ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında Rusya’ya yeni yaptırımları açıklayacağını söyledi.

Bu gelişme sonrası ICE’de işlem gören mayıs vadeli brent petrolün varil fiyatı 117.70 doları gördü. Brent petrol şu dakikalarda düne göre 0.96 dolar artışla 116.45 dolar seviyesinde.

Mayıs vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise bugün 111.32 dolara kadar yükseldi. Şu dakikalarda ise 1.20 dolar artışla 110.56 dolardan işlem görüyor.