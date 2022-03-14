Petrolde yön aşağıya doğru

ABD'den yetkililerin Rusya'nın Ukrayna konusunda anlamlı müzakerelere istekli göründüğü yönündeki değerlendirmeleri de petrol fiyatlarının aşağı gelmesinde etkili.

Şu sıralarda ICE'de mayıs vadeli brent petrol cuma gününe göre 2,38 dolar düşüşle 110,29 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de nisan vadeli Batı Teksas petrolü 2,87 dolar kayıpla 106,46 dolar/varil seviyesinde.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde petrol fiyatının 98-102 dolar/varil aralığına kadar geri çekilebileceğine işaret ediyor.