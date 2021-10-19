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'Petrolün 100 dolara ulaşması mümkün'

Mercuria Energy Group CEO'su Marco Dunand, "Petrol fiyatının bu kış 100 dolar/varile ulaşması mümkün." dedi.

19.10.2021 - 08:30 |
'Petrolün 100 dolara ulaşması mümkün'

Mercuria Energy Group CEO'su Marco Dunand, ham petrol fiyatının bu kış 100 dolar/varil seviyesine çıkmasının mümkün olduğunu ancak petrol fiyatı için beklenen aralığın 80-90 dolar/varil olduğunu söyledi.

Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Dunand, artan enerji fiyatlarının enflasyona katkı yaptığını ve global ekonominin pandeminin etkilerinden toparlanması devam ettikçe fiyatların hala yukarı gidebileceğini de ifade etti.

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