'Petrolün 100 dolara ulaşması mümkün'
Mercuria Energy Group CEO'su Marco Dunand, "Petrol fiyatının bu kış 100 dolar/varile ulaşması mümkün." dedi.
19.10.2021 - 08:30 |
Mercuria Energy Group CEO'su Marco Dunand, ham petrol fiyatının bu kış 100 dolar/varil seviyesine çıkmasının mümkün olduğunu ancak petrol fiyatı için beklenen aralığın 80-90 dolar/varil olduğunu söyledi.
Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Dunand, artan enerji fiyatlarının enflasyona katkı yaptığını ve global ekonominin pandeminin etkilerinden toparlanması devam ettikçe fiyatların hala yukarı gidebileceğini de ifade etti.