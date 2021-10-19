'Petrolün 100 dolara ulaşması mümkün'

Mercuria Energy Group CEO'su Marco Dunand, ham petrol fiyatının bu kış 100 dolar/varil seviyesine çıkmasının mümkün olduğunu ancak petrol fiyatı için beklenen aralığın 80-90 dolar/varil olduğunu söyledi.

Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Dunand, artan enerji fiyatlarının enflasyona katkı yaptığını ve global ekonominin pandeminin etkilerinden toparlanması devam ettikçe fiyatların hala yukarı gidebileceğini de ifade etti.