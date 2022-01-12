'Petrolün 100 dolara yükselmesi istenmiyor'

Umman Petrol Bakanı Muhammed Al Rumi, OPEC ve müttefiklerinin ham petrol fiyatlarının 100 dolar/varil seviyesine toparlanmasını istemediklerini, petrol üretimini küresel piyasaların "aşırı ısınmasını" engellemek için yeterli olacak kadar çabuk artırmakta olduklarını söyledi.

Talebin artmakta olduğu ortamda günlük 400 bin varillik üretim artışının iyi olduğunu savunan Rumi, "Piyasanın aşırı ısınmamasından emin olmak istiyoruz. 100 dolar/varil fiyat görmek istemiyoruz. Dünya bunun için hazır değil" diye konuştu.