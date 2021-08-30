Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrolün varili 70 doları aştı
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrolün varili 70 doları aştı

Petrolün varili 70 doları aştı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,68 dolardan işlem görüyor.

30.08.2021 - 09:33 | | AA
Petrolün varili 70 doları aştı

Cuma günü 71,17 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 71,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,36 dolardan alıcı buldu.

Önceki hafta yüzde 9'a yakın düşüş kaydeden petrol fiyatları, geçen hafta cuma gününe kadar ise yüzde 9'a yakın yükseldi.

Kovid-19 salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi hala piyasalarda bir risk unsuru olarak algılanmaya devam ediyor.

Ancak son günlerde Çin ekonomisinin normale dönmeye başladığına ilişkin haberler petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Ayrıca Meksika Körfezi'ndeki petrol üretim alanlarının kasırga endişesiyle boşaltılması da petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Ağustos döneminde, bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 410'a yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 230 arttı.

Brent petrolde teknik olarak 71,80 ile 71,93 dolar aralığının direnç, 70,90 ile 70,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Yetkililer açıkladı! Ülkede 'gizemli yüksek ateş' alarmı

Yetkililer açıkladı! Ülkede 'gizemli yüksek ateş' alarmı

Son dakika: Afganistan'da şiddetli deprem! Büyüklüğü...

Son dakika: Afganistan'da şiddetli deprem! Büyüklüğü...

Son dakika: 30 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 30 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

Avrupa borsaları günü hafif yükselişle kapadı

Avrupa borsaları günü hafif yükselişle kapadı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sıradaki Haber
Kredi çekecekler dikkat! Tamamen değişiyor

Kredi çekecekler dikkat! Tamamen değişiyor

Sıradaki Haber
ABD'nin tahliye ettiği Afganlar nerelere gidiyor?

ABD'nin tahliye ettiği Afganlar nerelere gidiyor?

Sıradaki Haber
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün 2021? Yeni Kabine toplantısı bu hafta olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün 2021? Yeni Kabine toplantısı bu hafta olacak mı?

Sıradaki Haber