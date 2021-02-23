Petrolün varili ne kadar oldu?

Dün 65,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 65,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, geçen hafta dondurucu soğukların ham petrol arzını sekteye uğratmasının ardından dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Teksas eyaletinde tam kapasite üretime geçişin zaman alacağı ve üretimde düşüş beklentisi etkili oldu.

Donmuş borular ve elektrik kesintilerinin toparlanmayı yavaşlatması nedeniyle ABD'de üretiminin eski haline dönmesinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Aşılama çalışmalarındaki gelişmeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük seyreden petrol talebine ilişkin toparlanma umutlarını artırırken, uzmanlar, uzun vadede ABD'deki üretimin salgın öncesi seviyenin altında kalmasının beklendiğini ve bu durumun küresel piyasalarda talep ve arzın dengeleneceği algısını güçlendirdiğini belirtiyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta, Teksas'ta elektrik ve petrol üretiminin kademeli olarak yeniden başladığını ancak rafinerilerdeki faaliyetlerin tam kapasite başlamasının muhtemelen en az 2 hafta süreceğini söyledi.

Chalhoub, petrol fiyatlarının, küresel ekonominin toparlanması açısından ihtiyatlı bir iyimserlik, artan aşılama çalışmaları, ABD'deki henüz onaylanmamış teşvik paketi ve Hindistan'ın petrol talebindeki artış nedeniyle yavaş ama kademeli olarak yükseldiğine dikkati çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 4 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıya da değinen Chalhoub, "Mevcut üretim kesintilerinin devam ettirilmesi veya hafifletilmesi konusunda Suudi Arabistan ile Rusya'nın karşı karşıya kaldığı başka bir senaryo görebiliriz." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 66 ile 67,27 dolar aralığının direnç, 64,73 ile 63,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.