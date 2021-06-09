Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrolün varili ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrolün varili ne kadar oldu?
ABONE OL

Petrolün varili ne kadar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,57 dolardan işlem görüyor.

09.06.2021 - 09:21 | | AA
Petrolün varili ne kadar oldu?

Dün 72,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 72,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,44 dolardan alıcı buldu.

Yaz sezonu dolayısıyla akaryakıt talebinin artış göstermesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla ekonomilerin toparlanmasına ilişkin beklentiler fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Haziran 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde artan Kovid-19 vaka sayılarına rağmen, küresel petrol talebinin mayısta arza göre yüksek kaldığına işaret ederek, bunun küresel ham petrol stoklarının düşmeye devam etmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi de fiyatların yükselişini destekledi. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 108 bin varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon 576 bin varil azalacağı yönündeydi.

EIA'nın bugün açıklanacak resmi petrol stok verileri düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İran Nükleer Anlaşması'na dönülmesine ilişkin açıklamaları da fiyatlar üzerinde etkili oldu. Blinken, anlaşmaya dönülmesi durumunda bazı yaptırımların kaldırılmasından sonra bile ülkesinin Tahran yönetimine uyguladığı yüzlerce yaptırımın yürürlükte kalacağını söyledi. Yatırımcılar arasında, anlaşmaya varılması halinde İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkmasıyla piyasada arz fazlası yaşanacağı endişeleri hakimdi.

Brent petrolde teknik olarak 72,71 ile 72,95 dolar aralığının direnç, 72,47 ile 72,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

GÜNCEL HABERLER

İmam, camide bıçaklandı! Neden yaptığını bilmiyorum

İmam, camide bıçaklandı! Neden yaptığını bilmiyorum

Macron’a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı

Macron’a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı

Evinin bahçesini temizlerken 3 gülle buldu

Evinin bahçesini temizlerken 3 gülle buldu

Tavuk yumurtası üretimi azaldı

Tavuk yumurtası üretimi azaldı

Yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı

Yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İmam, camide bıçaklandı! Neden yaptığını bilmiyorum

İmam, camide bıçaklandı! Neden yaptığını bilmiyorum

Sıradaki Haber
Para ödemesi yapılıyor! Başvurmayan hakkını kaybediyor

Para ödemesi yapılıyor! Başvurmayan hakkını kaybediyor

Sıradaki Haber
Sağanak sele dönüştü, tarım arazileri su altında kaldı

Sağanak sele dönüştü, tarım arazileri su altında kaldı

Sıradaki Haber
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, neden ve nasıl öldü? Aybüke Öğretmen 4'üncü yılında memleketinde anılıyor!

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, neden ve nasıl öldü? Aybüke Öğretmen 4'üncü yılında memleketinde anılıyor!

Sıradaki Haber