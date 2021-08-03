Geri Dön
UzmanparaPetrolün varili ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrolün varili ne kadar oldu?

Petrolün varili ne kadar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,68 dolardan işlem görüyor.

03.08.2021 - 09:40 | | AA
Petrolün varili ne kadar oldu?

Dün 75,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 72,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,06 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de beklenenden zayıf gelen veriler, birçok ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 60,6'dan 59,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Çin'de de imalat sanayi PMI 50,3'e gerilemişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun üretimini ağustos itibarıyla günlük 400 bin varil artırması da piyasalarda arz fazlalığı endişesi oluşturarak fiyatlardaki düşüşte etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,93 ile 73,23 dolar aralığının direnç, 72,63 ile 72,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNCEL HABERLER

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 7 aylık ihracatı arttı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 7 aylık ihracatı arttı

Son dakika... Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde!

Son dakika... Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde!

Temmuzda fiyatı en çok düşen 'patlıcan' oldu

Temmuzda fiyatı en çok düşen 'patlıcan' oldu

Orman yangınlarına TOMA ile müdahale

Orman yangınlarına TOMA ile müdahale

Melinda ve Bill Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaşacaklar

Melinda ve Bill Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaşacaklar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde!

Son dakika... Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde!

Sıradaki Haber
2 bin 840 lira ödeniyor! Başvuran alıyor

2 bin 840 lira ödeniyor! Başvuran alıyor

Sıradaki Haber
ABD'den çift aşı olanlara Delta uyarısı

ABD'den çift aşı olanlara Delta uyarısı

Sıradaki Haber
Orman yangınlarına TOMA ile müdahale

Orman yangınlarına TOMA ile müdahale

Sıradaki Haber