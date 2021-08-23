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Petrolün varili ne kadar oldu?

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 65,84 dolardan işlem görüyor.

23.08.2021 - 10:04 | | AA
Petrolün varili ne kadar oldu?

Cuma günü 66,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,68 artışla 65,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,16 dolardan alıcı buldu.

Piyasa oyuncularının tepki ve kar amaçlı alımlarıyla ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi, dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

Diğer para birimleri karşısında doların değerini ölçen ABD doları endeksi 93,297 dolara kadar geriledi.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen artışın yeni önlem ve seyahat kısıtlamalarını gündeme getireceği endişeleri ise fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Uzmanlar, fiyatlarda kısa vadeli toparlanmanın beklendiğini ancak dünya genelinde petrol talebine ilişkin artan endişeler nedeniyle düşüş eğiliminin süreceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 66,07 ile 66,31 dolar aralığının direnç, 65,83 ile 65,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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