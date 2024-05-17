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Uzmanpara Ping An, HSBC'deki payını azaltacak
Haberler Uzmanpara Ping An, HSBC'deki payını azaltacak

Ping An, HSBC'deki payını azaltacak

Ping An Insurance Group, HSBC Holdings Plc'deki %8'lik hissesini azaltmayı sağlayacak seçenekleri değerlendiriyor.

17.05.2024 - 09:50 | | Foreks Haber
Ping An, HSBC'deki payını azaltacak

Çinli sigorta devi Ping An, Avrupa'nın en büyük kredi kuruluşundaki 13,3 milyar dolarlık pozisyonunu azaltmak için seçeneklerden biri olarak geçen hafta açıkladığı 50 milyon dolarlık satışa benzer şekilde daha fazla hisse satışını düşünüyor.

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Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre Orta Doğu'daki bir devlet varlık fonunun veya ultra zengin bir yatırımcının büyük bir hisse alması bir başka olasılık.

Hisselerini azaltmaya açık olması, Ping An'ın yatırımından bir miktar kar elde etme arzusunu ve HSBC'de yapılmasını istediği daha dramatik değişikliklerin başarılı olma şansının şu anda çok az olduğunu kabul ettiğini yansıtıyor.

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