Piyasa hacmi 2.5 trilyon doları aştı

Biden Louisiana'da yaptığı konuşmada, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve önerdiğinden daha düşük bir oranı kabul edebileceğini söyledi.

Kripto para piyasalarına gelen alımlarda, ABD bankacılık devi Goldman Sachs'ın, Wall Street yatırımcılarına Bitcoin destekli devredilemez vadeli sözleşmeler sunmaya başlaması da etkili oldu.

Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon 504.97 milyar dolara yükselerek, ilk kez 2.5 trilyon dolar sınırını aştı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Son 24 saat içinde 56,482 ve 59,519.35 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.60 artışla 59,140.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.22 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 109 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da 4,067.85 dolara kadar yükselerek, 4 dolar sınırını aştıktan sonra, son 24 saatte yüzde 4.79 artışla 4,036.78 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32.79 ve birimin piyasa hacmi de 469 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6.31 artışla 676.98 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 8.90 ve piyasa hacmi de, 100 milyar doları aşarak 104 milyar dolara yükseldi.

Toplam 9,663 kripto para biriminin işlem gördüğü 376 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.4'ünü Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 243 milyar dolar düzeyindeydi.