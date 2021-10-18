'Piyasa ile güven ortamı arasında fark oluşuyor'

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, ABD hisse senedi piyasasında temelde yaşanan kötüleşmeye karşın perakende yatırımcıların dipten alımlarının piyasada düşüşü önlediği kaydedildi.

Perakende yatırımcıların alımlarının kurumsal yatırımcılarda izleme yönünde ihtiyatlı bir eğilime neden olduğu kaydedilen raporda, "Piyasa ile güven ortamı arasında oluşan bu ayrışmanın gelecek aylarda iki yönden birine hareket yaratması muhtemel" denildi.