Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ocak ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Ocak ayı piyasa katılımcıları anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 40,74 ihtimalle yüzde 20 - 29,99 aralığında, yüzde 30,72 ihtimalle yüzde 30 - 39,99 aralığında, yüzde 17,33 ihtimalle ise yüzde 40 - 40,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 40,54’ünün beklentilerinin yüzde 20 - 29,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 30 - 39,99 aralığında, yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 40 - 49,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 ihtimalle yüzde 10 - 14,99 aralığında, yüzde 55,50 ihtimalle yüzde 15 - 19,99 aralığında, yüzde 13,12 ihtimalle ise yüzde 20 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 18,75‘inin beklentilerinin yüzde 10 - 14,99 aralığında, yüzde 46,88‘inin beklentilerinin yüzde 15 - 19,99 aralığında, yüzde 21,88’inin beklentilerinin yüzde 20 - 24,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bu anket döneminde 23,12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22,77 TL iken, bu anket döneminde 23,43 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.