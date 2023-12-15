Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Merkez Bankası aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcının yanıtlarından oluşan sonuçlara göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu.

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12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 ihtimalle yüzde 36 - 39,99 aralığında, yüzde 48,15 ihtimalle yüzde 40 - 43,99 aralığında, yüzde 12,85 ihtimalle ise yüzde 44 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 22,06’sının beklentilerinin yüzde 36 - 39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40 - 43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44 - 47,99 aralığında olduğu gözlendi.

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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 ihtimalle yüzde 18 - 22,99 aralığında, yüzde 40,24 ihtimalle yüzde 23 - 27,99 aralığında, yüzde 17,73 ihtimalle ise yüzde 28 - 32,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 18 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63‘ünün beklentilerinin yüzde 23 - 27,99 aralığında, yüzde 23,44‘ünün beklentilerinin yüzde 28 - 32,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,62 TL iken, bu anket döneminde 39,46 TL olarak gerçekleşti.