Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Haberin Devamı

Buna göre geçen ay yüzde 1,63 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,69'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,66'dan 29,69'a yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan 22,84'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,08'den 16,92'ye geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,7219'dan 43,9571'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 47,6972'den 48,3632'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 19,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,2 milyar dolara geriledi.

İlk toplantıda politika faizi beklentisi yüzde 40

Haberin Devamı

Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9 seviyesinde, gelecek yıl için de yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı. TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 40, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,74 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,57 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 35,57 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,78'e indi.