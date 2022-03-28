Piyasalar ECB'nin faiz artışını fiyatlıyor
Para piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2023 yılı Mart ayına kadar 4 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı yapacağını fiyatlıyor.
28.03.2022 - 11:53 |
Para piyasası katılımcıları ECB'nin hızla yükselen enflasyon karşısında agresif faiz artırımına yöneleceğini öngörmeye devam ediyor.
Bloomberg News'un verilerine göre para piyasaları şu anda ECB'nin 2023 yılı Mart ayına kadar 4 kez 25'er baz puanlık faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor.
ECB bu kadar hızlı faiz artırımını en son 15 yıl önce yapmıştı.