Piyasalar ECB'nin faiz artışını fiyatlıyor

Para piyasası katılımcıları ECB'nin hızla yükselen enflasyon karşısında agresif faiz artırımına yöneleceğini öngörmeye devam ediyor.

Bloomberg News'un verilerine göre para piyasaları şu anda ECB'nin 2023 yılı Mart ayına kadar 4 kez 25'er baz puanlık faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor.

ECB bu kadar hızlı faiz artırımını en son 15 yıl önce yapmıştı.