Piyasalar hareketlendi! Altında yeni hedef 6 bin lira mı? İşte son tahminler...

Milliyet.com.tr/ Bu yılın en gözde yatırım araçlarının başında gelen altında sert hareketler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 5.400 TL seviyelerinde cansız seyreden altında yeni hafta itibarıyla tansiyon yükseldi.

Haftaya 5 bin 432 TL seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı ilk etapta 5.500 TL eşiğini geçtikten sonra salı günü 5.600 TL’yi de aştı. Özellikle ABD’den gelen haber akışları piyasadaki sert hareketlerin öncüsü oldu.

ABD’DE HÜKÜMET AÇILIYOR MU?

Bütçe görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle 40 günü aşkın süredir kapalı kalan ABD hükümetinin yeniden açılmasına ilişkin önemli adımlar atıldı. ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı.

ABD Senatosu, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarının bir sonraki durağı, Temsilciler Meclisi olacak. Tasarı, burada da kabul edilirse imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.

YENİ HAFTADA ALTIN FİYATLARINDA YAŞANAN YÜKSELİŞLERİN NEDENİ!

Peki altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Yeni hedef 6.000 TL mi? ABD’de hükümetin yeniden açılması altını nasıl etkileyecek? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Altın fiyatlarında yeni haftada yaşanan yükselişlerin en büyük etkeni, ABD’de 40 günü aşan hükümet kapanmasının geçici bütçe onayıyla Senato’dan geçmesi oldu.

Bir diğer sebep de daha önce 11 ay üst üste alım yapan Çin Merkez Bankası’nın 12’nci ayda da altın rezervlerinde önemli oranda artışı gerçekleştirmiş olmasıdır. Çin tarafından aralıksız olarak altın alımı yapıldı. Altın rezervlerini 74.09 milyon onsa yükseltti. Bu ciddi bir rakam. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, Trump’ın Çin’e yönelik manevraları ve en son imanlar konusunda tarafların karşı karşıya gelmesi, görüşmelerin iyiye doğru giderken sertleşmesi gibi unsurlar altında etkili oldu.

Ayrıca ABD’de hükümetin kapalı olması nedeniyle Fed’in aralık ayında faiz indirimi gündemde olacak ama makro verilerin gelmesinin gecikmesi, açıklanamama ihtimali gibi unsurlar da altın fiyatlarına yansıdı.

ABD’DE HÜKÜMET AÇILIRSA ALTIN NE OLUR?

ABD’de hükümetin açılması ons altında sakinleşmeyi beraberinde getirir. Sonrasında şöyle bir gündem karşımıza gelecektir. Trump’tan önce de hükümetin kapanması söz konusu olmuştu. O kapanma süresinde ABD hazinesi 11 milyar dolar eksi yazmıştı. Şu anda 40 günü aşan bir kapanma süresinde ne kadar açık oluştu? Bu belli değil. Bu haber akışları gerilimleri artırabilir. Ons altında yukarı yönlü hareketleri görmemiz mümkün olacaktır. Ons altında yukarı yönlü hareketlenmelerin 2026 yılında da devam edeceğini söylemek mümkün.

Teknik göstergeler olarak baktığımızda ons altında 4 bin 100 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Yıl sonuna doğru ons altında Fed faiz indirse dahi yine olumsuz gelişmeler ekseninde ilk etapta 4.350 dolar, sonrasında 4.500 dolar hareketini görme imkanımız söz konusu.

İçeride gram altın 5 bin 600’ün üzerine bir anda yükseldi. Burada da küresel gelişmeler kadar içerideki yatırımcıların enflasyondaki yükselişin devam edeceğine dair kaygılarla birlikte altına yöneldiğini gördük. Enflasyon raporu öncesinde yukarı yönlü revizeler bekleniyordu. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini yükseltmesinin ardından altında yükselişi gördük.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %31-33 bandında çekmişti. Bununla birlikte yıl sonu beklentisi %32 olurken rezervlerde de artışları görmüştük.



ABD’de Temsilciler Meclisi’nde hükümetin açılması için onayda geçici bütçe rakamıyla birlikte tarafların bu konudaki uzlaşılarını takip ediyor olacağız.

GRAM ALTIN 6 BİN TL’Yİ GÖRÜR MÜ?

5 bin 600 TL’nin üzerine çıkan gram altın yıl sonunda 6 bin TL, 6 bin 500 TL aralığını zorlayabilir. Ben beklentilerimi revize etmedim. Yıl sonunda gram altında 6 bin TL seviyesinde kapanış bekliyorum. Aralık ayının ilk haftasından sonra revize için tekrar piyasalara bakmamız gerekir. Gram altında 6 bin TL hedefim hala masada.

‘GÖZDEN KAÇAN BİR YATIRIM ARACI DAHA VAR, YILBAŞINDAN BU YANA %81 KAZANDIRDI’

Küresel piyasalara baktığımızda sadece altın tarafındaki fiyatlamaların yanı sıra son dönemde endüstriyel emtia tarafında da hareketler görüyoruz. Bunların içinde gümüşün hareketlerini görmüştük. Gümüşle birlikte gözden kaçırdığımız platin de vardı. Yılbaşından bu yana %81 civarında yükseliş vardı. Emtialarda platin getiri anlamında birinci sıraya yerleşti.

Son dönemde bakır ve alüminyum tarafında da Çin’in alımlarını görüyoruz. Bakıra baktığımızda yaklaşık olarak 5 dolar 7 cent civarında işlem görüyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık %26 yükselmiş. Bunu yüzde 28-30 bandına taşıyabilir.

Alüminyum tarafında ise 2.870 dolar seviyelerini görüyoruz. Burada da bir hareketlilik söz konusu olacaktır. Bakır tarafında ise yukarı yönlü hareketler görebiliriz.

Bir sıralama yapacak olursak yılbaşından bu yana kıymetli metaller ve nadir elementler tarafında platin yüzde 81’in üzerinde getiri ile birinci sırada. Bunu gümüş izliyor. Üçüncü sırada paladyum var. Yüzde 57 ile ons altın getiri bazında dördüncü sırada. Bakır ve alüminyum da getiri anlamında 5 ve 6’ncı sırada yer alıyor. Sadece ons altın değil kıymetli metaller tarafında da biraz daha bakır, paladyum, alüminyumdaki fiyat artışlarını takip etmemiz gerekecek.”