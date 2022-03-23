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Piyasalar savaşın risklerini küçümsüyor

Goldman Sachs küresel piyasaların Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın hisse senetleri için yarattığı riskleri küçümsediğini savundu.

23.03.2022 - 09:49 |
Piyasalar savaşın risklerini küçümsüyor

Dominic Wilson ve Vickie Chang liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda hisse senetlerinde görülen son trendler piyasaların savaşın kötüleşmesi olasılığına hazırlanmadığını ortaya koydu.

Hazırlanan raporda "Aşağı yönlü riskler birçok alanda artık iyi yansıtılmıyor. Bu durum Ukrayna savaşının küresel etkileri konusunda piyasa değerlendirmelerinde ciddi bir rahatlamaya, gevşemeye işaret ediyor" denildi.

Ekonomistler yatırımcıların endişelerinin azalmasının, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa barışçıl bir çözümün bulunamaması ve insani krizin kötüleşmesi halinde varlıkları daha kırılgan hale getireceğini savundu.

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